House of the Dragon

L’episodio 2 di House of the Dragon ha svelato finalmente la sequenza dei titoli di testa della serie che ha un forte legame con Game of Thrones, e i fan hanno immediatamente iniziato a condividerne il video e a commentarlo.

Il filmato utilizza infatti lo stesso iconico tema musicale dello show originale e mantiene lo stile usato in precedenza con un’animazione in 3D.

Nella sequenza gli spettatori seguono un fiume di sangue che svela dei dettagli geografici e mostra Valyria, luogo di origine di Casa Targaryen, oltre ad alcuni simboli come quelli di Aegon il Conquistatore o di Rhaenyra, già introdotto in precedenza con il momento in cui Daemon le dà una collana.

Il sangue, ovviamente, è un legame alla storia dei Targaryen, “fuoco e sangue”, e svela quali dei personaggi sono morti, sommergendone i simboli.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

