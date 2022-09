La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale dell’episodio 6 di House of the Dragon rivoluziona nuovamente gli equilibri, cambiando ancora una volta le carte in tavola. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura se non volete rischiare degli spoiler.

Nel finale dell’episodio 6 di House of the Dragon ci sono tre morti che avranno un grande impatto sulla serie, a iniziare da Laena Velaryon, che si suicida dopo non essere riuscita a dare alla luce il terzo figlio di Daemon. Laena si reca dal suo drago Vhagar e si fa incenerire dopo avergli ordinato più volte Dracarys. Il drago all’inizio è riluttante, ma infine capisce il volere della sua padrona.

C’è un parallelo con quanto successo al primo episodio, infatti a Daemon viene chiesto se aprire Laena con un taglio cesareo, ma il principe a differenza del Re rifiuta per non metterla in pericolo.

Nel frattempo ad Approdo del Re, Harwyn Strong saluta per l’ultima volta Rhaenyra e i figli non riconosciuti, per tornare col padre ad Harrenhall. Nell’ombra Alycent ne parla col secondo figlio di Lord Strong, Larys. La Regina è sconvolta che Lord Strong sappia il segreto dei figli della principessa, e vorrebbe che il padre tornasse a essere la Mano del Re. Larys organizza così l’omicidio del fratello e del padre, che muoiono bruciati nella loro prima morte ad Harrenhal.

Rhaenyra a questo punto decide di scappare con Laenor e i figli, e si recano a Driftmark. Saranno al sicuro?

Da quanto si vede dal trailer del prossimo episodio, la principessa non riuscirà a fuggire alla tempesta in arrivo come spera.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Cosa pensate del finale dell’episodio 6 di House of the Dragon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.