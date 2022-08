La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

A una settimana dal debutto di House of the Dragon in tutto il mondo (in Italia andrà in onda su Sky e in streaming su NOW), George R.R. Martin torna ad aggiornare i suoi fan spiegando di aver visto tutta la stagione, e di averla apprezzata molto. Lo scrittore ha anche parlato di Winds of Winter, il nuovo libro delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, e anche delle altre serie spin-off del Trono di Spade in sviluppo presso la HBO.

Traduciamo alcuni estratti dal blog:

Spero di riuscire a terminare la storyline di uno dei personaggi di cui seguiamo il punto di vista in Winds of Winter, questa settimana. Forse persino due. Nel frattempo continuano i lavori sulle serie che faranno da successore a Il Trono di Spade che stiamo sviluppando per HBO e HBO Max. Sia animate che in live action. Lo sviluppo è un processo lungo e rischioso, ovviamente, e non possiamo sapere quante di queste serie riceveranno il via libera alla fine… Ma sono veramente entusiasta di come stanno venendo alcune di queste serie. Ah, e poi c’è anche Roadmarks, un’altra serie che sto sviluppando per HBO basata sul romanzo dello scomparso Roger Zelazny. Anche quella sta venendo bene. Fatemi pensare… che altro… c’era qualcosa… Ah, è vero. HOUSE OF THE DRAGON. 21 AGOSTO SU HBO E HBO MAX. Mancano… nove giorni, nel momento in cui scrivo. Ho visto tutti e dieci gli episodi (anche se in versione non definitiva) e adoro ciò che ho visto. Ryan e Miguel e il loro straordinario cast e la troupe hanno fatto un lavoro magnifico. House of the Dragon è tutto ciò che speravo fosse: è dark, potente, viscerale, inquietante, visivamente incredibile, popolato di personaggi complessi e molto umani portati in vita da alcuni attori veramente straordinari. (Ah, Fuoco e Sangue è tornato nella classifica dei bestseller del New York Times, e la sta scalando settimana dopo settimana. Mi chiedo se ci sia qualche collegamento.) Comunque… potrei dire molto altro, ma si dovrà aspettare. Devo fare delle cose!

Nel cast di House of the Dragon, ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.