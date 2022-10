La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Il season finale della serie House of the Dragon doveva debuttare sugli schermi americani di HBO domenica, ma negli Stati Uniti la serie prequel è al centro di un nuovo leak e l’episodio è già apparso online.

La tv via cavo ha già affrontato il problema della pirateria in occasione di alcune delle puntate più attese di Game of Thrones e il problema si è ora ripetuto.

I fan hanno quindi usato i social media per avvisare dell’alto rischio spoiler che incombe su chi non vuole imbattersi in anticipazioni di vario tipo, dalle foto ai video, tratti dalla puntata.

La situazione sembra però piuttosto complicata, considerando che mancano ancora diversi giorni prima della messa in onda, come ha sottolineato più di uno spettatore.

Attention!! 📢📢

Careful, House of the Dragon fans.. , #HouseOfTheDragon episode 10, the finale, has leaked & people will soon start spoiling the end of HOTD season 1. You have been warned. #HOTD pic.twitter.com/rNSykJMRsR — Aegon Targaryen (@jonaryastark) October 21, 2022

Ffs house of dragon finale has leaked 3 days prior the actual release. How am i supposed to stay off twitter for 3 days to avoid spoilers. pic.twitter.com/4P9Fa0zJpj — Sarb (@ChandlerStinso1) October 21, 2022

House of the Dragon finale episode leaked??

HBO never learns man😭 — Ahmadメ (@Toni_krocs) October 21, 2022

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Che ne pensate della situazione? Come eviterete gli spoiler sul season finale di House of the Dragon ora che l’episodio è già stato piratato online?

Fonte: Twitter