L’Hollywood Reporter ha dedicato un profilo a David Benioff e D.B. Weiss – creatori della celebre serie tv dedicata al Trono di Spade – in occasione degli impegni stampa per Il problema dei tre corpi (GUARDA IL TRAILER), la serie sviluppata dal duo il cui debutto è previsto in streaming su Netflix per il 21 marzo 2024 in cui è stata toccata anche la questione House of the Dragon (GUARDA IL PRIMO TRAILER DELLA STAGIONE DUE), la serie prequel di Game of Thrones che non li vede coinvolti a nessun titolo.

I due hanno ammesso di non aver ancora visto House of the Dragon (come svariati membri del cast di game of Thrones fra l’altro) e non solo: hanno anche declinato l’offerta fatta loro da HBO di ricevere dei crediti per la nuova serie, crediti che, fra l’altro, avrebbero generato anche un guadagno probabilmente non indifferente:

Benioff: HBO è rimasta un po’ confusa dal nostro rifiuto. Ricordo che il loro avvocato ci diceva “Ma è solo denaro, ti stiamo solo pagando!”. Weiss: Non credo che esista una cosa come il denaro gratuito. Per noi, se il nostro nome è associato a qualcosa, specialmente in questo caso, pur essendo completamente distaccati e non coinvolti, sembrava che lo sforzo che ne sarebbe derivato, con il suo successo o fallimento o qualsiasi cosa in mezzo, non ne valesse la pena.

Il cast

Nel cast della seconda stagione, composta da otto episodi, è composto da Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori della prima stagione che tornano nel cast dei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

New-entry nel cast Clinton Liberty nel ruolo di Addam di Hull, Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne. Già annunciati nei nuovi episodi anche Abubakar Salim (Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower) e Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: The Hollywood Reporter