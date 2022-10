La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Elizabeth Olsen ha ufficialmente smentito di far parte del cast della stagione 2 di House of the Dragon.

L’attrice, intervistata da Entertainment Tonight, ha confermato di essere una grande fan di Game of Thrones, per cui aveva fatto anche un’audizione per il ruolo di Daenerys.

La star di WandaVision ha sottolineato:

Sarei felice di recitare nella saga. Non so come sia iniziato quella notizia online, ma ho sentito che era stata annunciata, ed è ancora più strano, da qualcuno ed era persino un profilo verificato.

Elizabeth ha aggiunto:

Non faccio parte del cast, non ne ho mai sentito parlare. Ma sì, certo, l’idea mi intriga.

Che ne pensate? Vorreste vedere Elizabeth Olsen recitare nella serie House of the Dragon?

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

