Lo scrittore ha confermato di aver visto il primo montaggio degli episodi dello show, che “arriverà presto sugli schermi”, dedicato alla famiglia Targaryen. Martin ha dichiarato:

Le riprese di House of the Dragon si sono concluse a Londra e ora è in post-produzione. Ho amato quello che ho visto. Non vedo l’ora di vederne di più.

George ha inoltre confermato che si sta lavorando a numerosi progetti, live-action e animati, per HBO e HBO Max:

Non posso dirvi quanti, ma la mia speranza è che alcuni di questi andranno in onda. Non tutti, non sono mai tutti, ma più di uno. Lo spero di sicuro. Alcune delle idee su cui stiamo lavorando sono molto diverse per quanto riguarda l’atmosfera e l’approccio che abbiamo avuto in precedenza e questo mi elettrizza. Il mondo di Westeros (ed Essos, ecc) è enorme, e c’è spazio per così tanti tipi diversi di storie, un’ampia selezione di personaggi.

George R.R. Martin ha poi confermato che Bruno Heller sta scrivendo la sceneggiatura del pilot per la serie su Corlys Velaryon che ora si intitola The Sea Snake, mentre in precedenza era Nine Voyages, Ten Thousand Ships è invece su Nymeria e Amanda Segel è coinvolta come showrunner e ha scritto alcune bozze degli script. La terza serie live-action è sviluppata da Steve Conrad e si ispira ai racconti di Dunk & Egg. La prima stagione si ispirerà al racconto The Hedge Knight e potrebbe intitolarsi A Knight of the Seven Kingdoms o The Hedge Knight.

Per quanto riguarda gli show animati, l’autore ha sottolineato che si sta procedendo davvero velocemente e ha amato i primi concept art. Martin ha ribadito che uno dei progetti sarà ambientato a Yi Ti e ha come titolo di lavorazione The Golden Empire

Lo scrittore ha comunque sottolineato che sta ancora scrivendo The Winds of Winter e inoltre sta lavorando al secondo volume di Fire & Blood, ai nuovi racconti di Dunk & Egg, a un volume illustrato sulla saga dei Targaryen e a un libro Who’s Who in Westeros.

