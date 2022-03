I creatori dinon saranno coinvolti nei progetti spinoff e D.B. Weiss ha ora spiegato perché non ha alcuna intenzione di ritornare nell’universo creato da George R.R. Martin in futuro.

Il produttore ha portato al successo, non senza qualche ostacolo, l’adattamento della saga in collaborazione con David Benioff e i due hanno poi deciso di occuparsi di altri progetti, tra cui l’attesa serie Il problema dei tre corpi che verrà realizzata per Netflix.

Weiss, intervistato da Entertainment Weekly, ha dichiarato:

In totale siamo stati coinvolti, probabilmente, per 11 anni nella realizzazione di quella serie. Quando dico 11 anni parlo di un coinvolgimento totale, tutto il giorno, ogni giorno, per 11 anni. Si è trattato del miglior decennio delle nostre vite. Sembra ancora quasi un sogno, ma siamo arrivati a una situazione in cui era piuttosto chiaro che avevamo raggiunto la fine di ciò che aveva senso per noi per essere coinvolti nel mondo in cui vivevamo. Sembrava fosse arrivato il momento di andare avanti ed essere eccitati e spaventati nel costruire qualcosa di diverso, nel costruire molte cose diverse.

Il co-showrunner della serie cult targata HBO ha aggiunto:

Non abbiamo mai considerato altri show di Game of Thrones come qualcosa che per noi avesse senso pensando a un possibile coinvolgimento, considerando la situazione in cui eravamo come persone quando abbiamo concluso la serie originale.

Benioff e Weiss hanno proseguito la loro attività come produttori grazie all’accordo stretto con Netflix che li ha portati a occuparsi della serie The Chair con star Sandra Oh, della commedia Metal Lords scritta da Weiss e Il problema dei tre corpi, atteso progetto che verrà realizzato per Netflix.

Che ne pensate della spiegazione legata al motivo per cui i creatori di Game of Thrones non saranno coinvolti nelle serie spinoff?

Potete rimanere aggiornati sull’universo televisivo tratto dai romanzi di George R.R. Martin grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: EW