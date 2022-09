Cambio di showrunner per House of the Dragon: Miguel Sapochnik infatti non tornerà nella seconda stagione dopo aver coperto il ruolo di co-showrunner nella prima stagione, al fianco di Ryan Condal (che ha co-creato la serie con George R.R. Martin). Condal rimarrà unico showrunner e continuerà a collaborare a stretto contatto con Martin e il resto della troupe, affiancato alla produzione esecutiva sempre da Sara Hess, Jocelyn Diaz e Vince Gerardis.

Tornerà invece un vecchio volto della saga: Alan Taylor, che ha diretto numerosi episodi di Game of Thrones, tornerà nel ruolo di regista e co-produttore esecutivo.

Per quanto riguarda Sapochnik, ha un contratto first-look con la HBO e quindi ora si dedicherà a sviluppare nuovi progetti. Così ha commentato la sua decisione:

Lavorare nell’universo di GOT negli ultimi anni è stato un onore e un privilegio, in particolare passare gli ultimi due con il cast e la troupe di House of the Dragon. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo fatto nella prima stagione e sono davvero entusiasta della reazione dei nostri spettatori.

È stato incredibilmente difficile decidere di lasciare la serie, ma so che è la scelta giusta per me sia a livello professionale che personale. Nel farlo, comunque, mi consola sapere che Alan si unirà alla serie. È una persona che conosco e rispetto da tanto tempo, e credo che questa preziosa serie non potrebbe finire in mani migliori. Sono felice di rimanere parte della famiglia di HBO e House of the Dragon e, ovviamente, auguro a Ryan e al suo team successo e il meglio per la seconda stagione e quelle successive.