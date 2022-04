La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

arriverà sugli schermi telesivi ad agosto, ma i fan non possono attendersi grandi spoiler dai protagonisti nei prossimi mesi.

Olivia Cooke, che nella serie interpreta Lady Alicent Hightower, ha dichiarato a ComicBook che non può nemmeno dire cosa devono attendersi i fan. L’attrice ha ammesso in modo chiaro e ironico:

Non posso dire nulla. Non so perché le persone mi chiedano queste cose. Non posso rispondere. Mi ucciderebbero se dicessi qualcosa.

Olivia ha così confermato quanto detto più volte da chi è coinvolto nei progetti tratti dai romanzi di George R.R. Martin, ovvero che la produzionde è particolarmente attenta a non lasciar trapelare anticipazioni e gli attori hanno l’ordine di non lasciarsi sfuggire dei possibili spoiler. Naomi Watts, protagonista di una serie che non è andata oltre la fase del pilot, ad esempio deve continuare a mantenere il segreto nel caso in cui i produttori decidessero di riprendere in mano il progetto.

Per ora gli spettatori possono solo accontentarsi delle descrizioni ufficiali dei personaggi, tra cui quella di Alicent che è la figlia di Otto Hightower, interpretato da Rhys Ifans, un uomo leale e fedele al suo re e al suo regno. Alicent, invece, possiede grazia e intelligenza politica, essendo cresciuta a stretto contatto con il re e il suo circolo di consiglieri.

La regia di House of the Dragon — che avrà una prima stagione composta da 10 episodi — sarà affidata a Miguel Sapochnik, tra i ‘veterani’ di Game of Thrones. Altri registi saranno Clare Kilner, Geeta V. Patel e Greg Yaitanes.

Tra i protagonisti ci sono Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Rhys Ifans. Nel cast anche Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

Co-creatore e produttore esecutivo della serie tratta dal romanzo Fuoco e Fiamme è George R.R. Martin; co-creatore, co-Showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore Ryan Condal; co-showrunner, produttore esecutivo e regista Miguel Sapochnik; produttore esecutivo e sceneggiatrice Sara Hess; produttori esecutivi Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt; registi Clare Kilner, Geeta V. Patel; regista e co-produttore esecutivo Greg Yaitanes.

La storia raccontata in House of the Dragon è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne “Il Trono di Spade” e racconta la storia della Casa Targaryen.

