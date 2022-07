La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

HBO ha pubblicato un poster speciale esclusivo del San Diego Comic Con 2022 per House of the Dragon, il prequel di Game of Thrones che arriverà ad agosto su Sky e NOW.

Il poster, che potete vedere qui sotto, raffigura la principessa Rhaenyra con una corona di draghi, ed è tutto in tinta rossa e nera.

Nel cast di House of the Dragon, in arrivo il 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Nelle puntate si scoprirà quello che accade quando la famiglia Targaryen, che ha ben 15 draghi, inizia ad affrontare un conflitto interno a causa della scelta di Re Viserys di nominare sua figlia Rhaenyra come erede al trono, pur avendo un erede maschio.

Fonte: Twitter