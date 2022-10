La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Dopo la messa in onda del season finale di House of the Dragon, lo showrunner Ryan Condal ha svelato quando inizieranno le riprese della stagione 2.

Intervistato dal magazine Variety, il produttore ha ammesso che non è ancora possibile prevedere quando gli episodi debutteranno sugli schermi di HBO, ma il lavoro sul set prenderà il via nei primi mesi del 2023.

Condal ha spiegato:

La natura della serie significa che siamo essenzialmente impegnati nella produzione in modo costante in qualche modo o forma. A causa delle tempistiche incredibilmente impegnative dello show, ci sono degli aspetti della serie che si sovrappongono, il che significa che stavamo scrivendo la seconda stagione molto prima che facessero l’annuncio, mentre eravamo nella post-produzione della prima.

Ryan ha quindi aggiunto:

Dobbiamo realmente lanciarci nella realizzazione della seconda stagione per mantenere il ritmo del salutare appetito dei nostri fan nei confronti del materiale e il bisogno e il desiderio della HBO di distribuire lo show entro un periodo di tempo ragionevole di stagione in stagione.

Che ne pensate dell’aggiornamento dello showrunner sulle riprese della stagione 2 di House of the Dragon? Lasciate un commento!

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Fonte: Variety