House of the Dragon

Con il ritorno a Westeros grazie a House of the Dragon, è riemersa online una vecchia teoria formulata da un esperto di aeronautica riguardo a un aspetto piuttosto discusso relativo ai draghi della serie. Sebbene sia stato spesso suggerito che un essere così grande non sarebbe in grado di volare, Guy Gratton sostiene che è probabile che Westeros abbia semplicemente un’atmosfera differente da quella terrestre, che fornisce un diverso insieme di leggi fisiche che permetterebbero alle massicce creature di alzarsi in volo. Nonostante si tratti di un fantasy e che quindi si potrebbe semplicemente pensare al fatto che niente di tutto quello che viene raccontato sia reale, Gratton usa la matematica per dimostrare che, nelle giuste circostanze, i draghi potrebbero volare.

Prendendo in considerazioni le dimensioni di un drago rispetto al personaggio di Daenerys Targaryen come guida, Gratton ha stimato che un drago di Il trono di Spade – Game of Thrones dovrebbe pesare circa 2500 chili, con un’apertura alare che non sarebbe abbastanza grande per sostenere quel peso in volo qui sulla Terra. Tuttavia, è probabile che a Westeros ci sia un’atmosfera molto più densa, in grado di fornire una maggiore spinta con una minore potenza; secondo la teoria dell’autore. E questa non è solo una conclusione a cui è giunto per giustificare il volo dei draghi. A quanto pare, altre imprese sovrumane compiute nella serie sono in linea con questa idea.

“Ci sono prove empiriche che lo confermano“, ha scritto Gratton. “Guardando qualche episodio di Game of Thrones noterete che praticamente chiunque può prendere una lancia o una spada e lanciarla a distanze che un lanciatore olimpico di giavellotto invidierebbe profondamente. Dato che la gravità sembra essere all’incirca simile alla nostra, questo suggerisce che le armi lanciate generano una portanza molto maggiore rispetto alla Terra, coerentemente con un’atmosfera di maggiore densità“.

Gratton usa quindi la matematica per dimostrare che le scelte sbagliate dei personaggi e i buchi nella trama possono essere spiegati dalla composizione chimica di questa atmosfera più densa. “Questa miscela di argon e ossigeno (o argox) è in realtà moderatamente narcotica se respirata ad alta pressione. Forse questo potrebbe spiegare in parte il comportamento regolarmente irrazionale e aggressivo di molti cittadini di Westeros“.

Che cosa ne pensate delle parole di Grutton? Ditecelo nei commenti.

