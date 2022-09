La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Emily Carey ha parlato delle scene di sesso della serie House of the Dragon svelando i timori che aveva prima di arrivare sul set.

Nella quarta puntata dello spinoff di Game of Thrones, la giovane Alicent è infatti mostrata durante un rapporto sessuale con re Viserys, parte affidata a Paddy Considine.

Emily, che attualmente ha 19 anni, ha spiegato a Newsweek:

Abbiamo un coordinatore di intimità che era fantastico. Avevo ancora 17 anni e la prima scena che avevo letto dello show era quella di sesso e le sequenze più intime, tra cui quella in cui sta facendo il bagno al re, e ogni momento che potesse essere considerato intimo è stato trattato come una scena di quel tipo, ho pensato fosse un approccio grandioso. Ma mi ha spaventata perché a quel punto non avevo ancora incontrato Paddy, non sapevo quanto fosse una gioia e come rendesse facile girare le scene. Tutto quello che vedevo nella mia mente era un uomo di 47 anni insieme a me, ed ero un po’ preoccupata.

L’attrice ha proseguito sottolineando:

Avere un coordinatore di intimità mi ha permesso di parlare di ogni dettaglio e non dover evitare nessun dettaglio, non sentirmi a disagio o sentirmi come se mi dicessero ‘Oh, questo non è il tuo lavoro. Non voglio farti sentire a disagio, ma posso chiederti…’. Non è mai stata una situazione di quel tipo, ma semplicemente un dialogo aperto…

Emily aveva compiuto 18 anni quando ha iniziato le riprese della serie, ma è stata scelta qualche mese prima:

Ho avuto 17 anni per alcuni mesi dopo aver ottenuto questo ruolo. Non avevo mai visto prima Game of Thrones, quindi durante il periodo della pre-produzione ho provato a guardare la serie e, ovviamente, nella prima stagione e nel primo episodio c’è molta violenza contro le donne. C’è molto sesso violento e mi ha reso nervosa. Ho pensato ‘Oddio, cosa dovrò fare in questo show?’.

Carey ha aggiunto:

Certamente c’erano molte donne dietro le quinte, avevamo un team fantastico, delle registe donne, ho lavorato con l’incredibile Clare Kilner che era determinata, e c’erano molte donne nel team di produttori, mentre Sarah è una delle tante sceneggiatrici coinvolte nella serie.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Emily Carey sulle scene di sesso in House of the Dragon? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Newsweek