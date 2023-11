La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Qualche settimana fa Casey Bloys aveva annunciato che la seconda stagione di House of the Dragon uscirà all’inizio dell’estate prossima, senza però sbilanciarsi su un periodo o una data precisi.

Ora una promozione di MAX legata alle festività potrebbe averlo fatto. Lunedì, infatti, lo streamer ha lanciato uno sconto del 70% del proprio abbonamento con pubblicità, che è sceso a soli 2.99 dollari al mese per sei mesi. L’offerta è aperta non solo ai nuovi abbonati, ma anche a chi riattiva il proprio abbonamento, e scadrà lunedì 27 novembre, il Cyber Monday, che conlude la settimana di vacanza (e scontistica) del Black Friday.

I sei mesi di sconto, quindi, scadranno tra il 20 e il 27 maggio (a seconda di quando uno ha aderito alla promozione). Possiamo quindi immaginare che la seconda stagione di House of the Dragon debutterà poco dopo: essendo una delle serie più attese in assoluto di Max, è probabile che la sua promozione faccia da gancio per convincere chi ha partecipato alla promozione a rinnovare il proprio abbonamento a prezzo pieno.

Intanto, partecipando al podcast BANGCAST l’autore George R.R. Martin ha offerto un aggiornamento sul futuro della serie, affermando che i piani per una terza stagione sono già in sviluppo sebbene non ci sia ancora stato un rinnovo ufficiale:

C’è questa nuova serie, House of the Dragon, di cui abbiamo appena finito di girare la seconda stagione, e inizieremo a breve a pianificare la terza.

House of the Dragon racconta le vicende di una lunga guerra civile, e fin dall’inizio è stata concepita per avere più stagioni: a maggio, Francesca Orsi della HBO aveva ipotizzato un arco narrativo di quattro stagioni per completare la storia.

Nel cast della seconda stagione Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Fra gli attori della prima stagione che tornano nel cast dei nuovi episodi anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

