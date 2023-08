La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

Un nuovo video realizzato sul set della stagione 2 di House of the Dragon mostra alcuni ciak di una scena con protagonista Criston Cole, interpretato dall’attore Fabien Frankel.

Nel filmato girato durante i ciak della seconda stagione dello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin si vede così Ser Criston mentre urla a un personaggio che potrebbe essere Gwayne Hightower, probabilmente prima di una battaglia. Cole, che indossa un’armatura e si intravede attraverso gli alberi, dice infatti: “In piedi! Non sei vestito per la battaglia!”.

Attualmente non è possibile capire di quale scontro si tratti, considerando che le prossime puntate racconteranno lo scontro tra gli eserciti di Rhaenyra e quello di Alicent Hightower.

Rowley Irlam, coordinatore degli stunt, ha inoltre anticipato che lo show potrebbe mostrare in futuro la Battaglia di Gullet, un evento drammatico che potrebbe essere la battaglia in mare più sanguinosa tra quelle ideate da Martin per la storia di Westeros.

Che ne pensate del video che mostra Criston Cole in azione sul set della stagione 2 di House of the Dragon?

