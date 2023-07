La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

La seconda stagione della serie di successo di HBO House of the Dragon, interpretata da Emma D’Arcy, Matt Smith e Olivia Cooke, proseguirà la sua produzione nonostante gli scioperi in corso. È notizia delle ultime ore che un nuovo attore si è unito al cast!

Redanian Intelligence ha appreso che l’attrice danese Amanda Collin è entrata a far parte della seconda stagione della serie HBO nel ruolo di Jeyne Arryn, Lady of the Eyrie, nota anche come Maiden of the Vale. Nella nuova stagione, Jeyne dovrebbe interagire con Jacaerys Targaryen, probabilmente nei primi episodi. In seguito si prevede che interagirà anche con Joffrey Velaryon, ma non è possibile ancora confermare con certezza se ciò avverrà nella seconda stagione o successivamente.

I ruoli recenti di Collin includono Raised by Wolves – Una nuova umanità, A Horrible Woman, Department Q e molti altri.

È interessante notare che in Raised by Wolves – Una nuova umanità, Collin era co-protagonista insieme ad Abubakar Salim, che ha ottenuto il ruolo di Alyn Velaryon nella seconda stagione di House of the Dragon. Sembra che dopo la sua cancellazione, Raised by Wolves stia comunque vivendo in un’altra forma.

Con le riprese a più di metà strada, come confermato da George R.R. Martin, la produzione dovrebbe concludersi a settembre se tutto procede senza intoppi.

