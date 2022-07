Hugh Jackman farà parte del cast di doppiatori della serie animata Koala Man, il progetto di Hulu prodotto da Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty e Solar Opposites.

La nuova comedy è stata creata da Michael Cusack (Smiling Friends) e la prima stagione sarà composta da otto puntate.

Jackman sarà la voce di Big Greg, l’uomo più apprezzato di Dapto e a capo del Consiglio Comunale. In passato l’uomo è stato il conduttore di Fishing Big with Big Greg, il terzo show più popolare in Australia sulla pesca, e ha poi usato la sua popolarità per ottenere una posizione di fiducia a Dapto. Big Greg è il supervisore del protagonista Kevin e lo fa sempre sentire inadeguato come lavoratore e come uomo. Gli abitanti di Dapto, inoltre, continuano ad attribuire il merito delle gesta di Koala Man a Big Greg.

Koala Man seguirà le disavventure di Kevin (Cusack), il cui unico superpotere è una passione per seguire le regole e sconfiggere i criminali nella città di Dapto. Nonostante sembri come tutte le città di provincia iin Australia, a Dapto ci sono forze cosmiche e umane pronte a entrare in azione all’insaputa dei cittadini. Con la missione di ripulire la sua città e spesso coinvolgendo la sua famiglia nelle sue avventure, Koala Man è pronto a entrare in azione e a fare ogni cosa per sconfiggere criminali, orrori sovrannaturali o i peggiori nemici: gli idioti che non mettono l’immondizia fuori di casa nei giorni giusti.

Gli showrunner sono Benji Samit e Dan Hernandez. Per ora non è stata svelata la data del debutto sugli schermi di Hulu, probabilmente annunciata tra qualche giorno durante il San Diego Comic-Con 2022.

