La miniserie dedicata alla vita di Sammy Davis Jr non arriverà sugli schermi di Hulu e il progetto con star Elijah Kelley, prodotto da Lee Daniels e 20th Television, è ora alla ricerca di una nuova “casa”.

I produttori sembrano inoltre intenzionati a cercare altre star da coinvolgere prima di proporre la serie ad altre emittenti o piattaforme di streaming.

La miniserie era stata ordinata da Hulu nell’aprile 2022 e nel febbraio 2023 era stata scelta Kimberly Harrison (The Crossover) come showrunner.

Lee Daniels e Thomas Westfall avevano scritto la sceneggiatura basandosi sulla biografia In Black and White: The Life of Sammy Davis Jr, scritta da Will Haygood, e da un’intervista con Davis realizzata da Alex Haley.

Gli otto episodi dovrebbero raccontare la vita e la carriera dell’artista attraverso la prospettiva dell’identità razziale e del suo complesso rapporto con la comunità nera.

Davis era l’unico membro nero del Rat Pack di Frank Sinatra e ha affrontato per tutta la sua carriera polemiche e prese in giro, in particolare legate alle sue storie d’amore con star del cinema bianche. Il suo matrimonio con l’attrice svedese May Britt, in particolare, e la decisione di convertirsi al giudaismo avevano scatenato numerosi commenti, senza dimenticare la sua vicinanza a politici come i Kenney e Richard Nixon, o la sua dipendenza dalle droghe e dall’alcol.

Harrison sarà alla regia delle prime due puntate.

Fonte: Deadline