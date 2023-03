La stagione 34 della serie I Simpson riporterà in scena un personaggio della prima, come rivelato da Al Jean su Twitter con un messaggio in cui ha anticipato il ritorno.

Lo showrunner ha infatti svelato che domenica 19 marzo, sugli schermi americani di FOX, sarà trasmessa la puntata intitolata Pin Gal e nella storia sarà coinvolto Jacques.

Albert Brooks ha ripreso il ruolo dando voce al personaggio.

.@TheSimpsons Don’t nap on new episode Sunday. Pin Gal with the return of Jacques! pic.twitter.com/XpoxICBDyA — Al Jean (@AlJean) March 13, 2023

Jacques aveva debuttato nel mondo di Springfield nel nono episodio della prima stagione, intitolato Life on the Fast Lane. Il personaggio è l’istruttore di bowling di Marge quando la moglie di Homer inizia a mettersi alla prova, avendo ricevuto in regalo dal marito proprio una palla da bowling.

Brooks, nel corso degli anni, aveva interpretato numerosi personaggi e ha avuto un ruolo anche nel film dedicato alla storia della famiglia Simpson.

La sinossi di Pin Gal aveva semplicemente anticipato:

Una misteriosa figura legata al passato di Marge ritorna per allenarla in vista di un torneo di bowling.

