Hank Azaria, doppiatore storico di molti dei personaggi de I Simpson, ha detto la sua opinione sulla capacità della serie tv di prevedere il futuro.

In occasione dell’uscita di Hello Tomorrow! serie retro-futuristica di cui fa parte (e in uscita oggi su Apple TV+), Azaria ha parlato delle statistiche dietro le previsioni dei Simspon.

Beh, quello di Trump che diventa presidente è stato piuttosto bizzarro. La gente si è entusiasmata per questo, ma siamo una satira sociale che spesso nasce dall’idea di “Beh, se continuiamo così, ecco cosa accadrà”. E lo show ha fatto, tipo, 7.482 previsioni e 12 si sono avverate, quindi, in realtà, il nostro tasso di successo non è davvero così alto.

Fonte: Comic Book