Hello Tomorrow! la recensione in anteprima dei primi tre episodi della stagione 1, disponibili su Apple TV+ dal 17 febbraio.

Hello Tomorrow! comincia silenziosamente, in un drive-in all’apparenza normale, se non fosse che è servito da un cameriere robot. Un cinquantenne deluso dalla propria vita viene avvicinato da Frank, un elegante imbonitore che, con poche semplici frasi, è destinato a cambiargli per sempre la vita.

La nuova serie retro-futuristica di Amit Bhalla e Lucas Jansen debutterà su Apple TV+ questo venerdì, 17 febbraio, con i suoi primi tre episodi, per poi proseguire con il rilascio settimanale fino al primo di aprile. Dieci episodi che ci metteranno alle spalle di Frank, interpretato da un energetico Billy Crudup, e della sua squadra di instancabili venditori.

La trama di Hello Tomorrow!

Ci troviamo in un retro-futuro non meglio precisato, in cui la tecnologia ha fatto abbastanza passi avanti da permettere al...