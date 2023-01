La nostra recensione della prima stagione di Shrinking, la nuova serie di Apple TV+

Occorre fare una premessa, quando si parla di Shrinking: per apprezzarla a fondo, è imprescindibile la sospensione dell’incredulità. Che un personaggio come quello di Jimmy, il tormentato psicologo protagonista della serie (Jason Segel), schivi la fulminea radiazione dall’ordine è pura fantascienza. Eviteremo quindi di soffermarci sull’improbabilità delle conseguenze legate alla sua professione, perché – fortunatamente per il pubblico – Shrinking ha diversi pregi in grado di far chiudere un occhio sulla questione.

Come detto, al centro della storia di Apple TV+ troviamo Jimmy; un’anima in pena, vedovo disperato che non sembra essere in grado di guidare la barca della propria vita. Ha una figlia adolescente, Alice (Lukita Maxwell), la cui educazione e cura è stata tacitamente presa in carico dall’amorevole vicina di casa, Liz (Christa Miller). A cercare di ripor...