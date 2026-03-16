Margo's Got Money Troubles: Elle Fanning si è iscritta a OnlyFans per il suo prossimo ruolo nella serie Apple TV

Pubblicazione: 16 marzo alle 09:30

Quanto lontano può spingersi un attore nella preparazione di un ruolo? Elle Fanning ha appena alzato l'asticella in modo piuttosto inaspettato. L'attrice ventisettenne, nota per pellicole come The Neon Demon e The Great, ha rivelato di essersi iscritta a OnlyFans per studiare da vicino la piattaforma che sta al centro della sua nuova serie tv. Non si tratta di una trovata pubblicitaria né di un esperimento personale, ma di una vera e propria ricerca sul campo per calarsi nella pelle di Margo Millet, protagonista di Margo's Got Money Troubles, l'attesissima serie Apple TV in arrivo il 15 aprile 2026.



Durante il red carpet della premiere mondiale al SXSW Film & TV Festival di Austin, tenutasi il 12 marzo 2026 al Paramount Theatre, Fanning ha raccontato a People i dettagli di questa preparazione decisamente fuori dagli schemi. "Ci sono state molte cose da considerare", ha spiegato l'attrice con naturalezza. "Ovviamente uso Instagram e TikTok, quindi ho potuto attingere a quella esperienza. Ma dovevamo anche immergerci un po' in OnlyFans. Abbiamo creato un account per la writers' room e per me, così ho potuto esplorare come funziona effettivamente il sito".



La serie, tratta dall'omonimo bestseller del 2024 di Rufi Thorpe, racconta la storia di Margo, una ragazza che abbandona il college per crescere il suo bambino e si trova ad affrontare gravi difficoltà economiche. Disperata ma determinata, la giovane aspirante scrittrice decide di aprire un account OnlyFans per sbarcare il lunario, appoggiandosi al contempo alla madre Shaynne, ex cameriera da Hooters interpretata da Michelle Pfeiffer, e al padre Jinx, ex wrestler professionista a cui presta il volto Nick Offerman.

The Neon Demon - Netflix

Il progetto vanta un cast stellare che include anche Nicole Kidman, Thaddea Graham, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, la rapper Rico Nasty e Lindsey Normington. A creare la serie è stato David E. Kelley, sceneggiatore e produttore leggendario dietro titoli come Big Little Lies e The Undoing, nonché marito di Michelle Pfeiffer. Kelley condivide il ruolo di showrunner con Eva Anderson, che durante il panel seguito alla proiezione ha fornito ulteriori dettagli su questa particolare fase di ricerca.



"C'è stato molto lavoro di esplorazione di OnlyFans insieme agli sceneggiatori, ma tutti abbiamo dato il consenso reciproco prima di procedere", ha precisato Anderson. "Siamo stati molto responsabili e abbiamo cercato di raccogliere quante più informazioni possibili prima di iniziare." Un approccio metodico e rispettoso che dimostra come anche i temi più controversi possano essere affrontati con serietà professionale quando si tratta di costruire una narrazione autentica.



OnlyFans, la piattaforma di contenuti a pagamento fondata nel 2016, è diventata negli ultimi anni un fenomeno culturale complesso. Nata come spazio dove creator di ogni tipo potevano monetizzare i propri contenuti attraverso abbonamenti diretti, è rapidamente diventata sinonimo di contenuti per adulti, pur ospitando anche fitness trainer, chef, musicisti e artisti di vario genere. Per molti rappresenta una forma di emancipazione economica e controllo sulla propria immagine, per altri solleva questioni etiche complesse. Proprio questa ambiguità è al centro della storia di Margo.

The Neon Demon - Netflix

La serie, composta da otto episodi, promette di essere uno dei titoli di punta della primavera 2026 su Apple TV. La combinazione di un cast straordinario, una storia contemporanea e rilevante, e la firma autoriale di Kelley potrebbe trasformarla in uno di quei fenomeni capaci di generare dibattito ben oltre il semplice intrattenimento. Come Margo userà OnlyFans per ricostruirsi una vita? Quale sarà la reazione dei genitori, personaggi a loro volta segnati da scelte di vita non convenzionali? E soprattutto, la serie riuscirà a raccontare questa piattaforma senza giudizi moralistici ma anche senza banalizzazioni? S



La rivelazione dell'account OnlyFans creato per ricerca ha scatenato dibattiti online sulla dedizione degli attori al proprio mestiere. Alcuni hanno applaudito il metodo, paragonandolo alle immersioni totali di interpreti leggendari come Daniel Day-Lewis o Meryl Streep. Altri hanno sollevato interrogativi sulla necessità effettiva di spingersi così lontano, chiedendosi dove finisca la ricerca e inizi l'invasione di spazi che forse andrebbero solo osservati dall'esterno.



Quel che è certo è che Fanning ha dimostrato ancora una volta di essere un'attrice disposta a uscire dalla propria comfort zone. Cresciuta sotto i riflettori insieme alla sorella Dakota, Elle ha costruito negli anni una carriera che bilancia blockbuster e progetti indie, ruoli storici e contemporanei, sempre con una maturità interpretativa che smentisce la sua giovane età. Con Margo's Got Money Troubles sembra pronta a conquistare anche il pubblico delle serie tv di qualità, un territorio dove non si era ancora misurata con un ruolo da protagonista assoluta.