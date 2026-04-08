Pluribus stagione 2, una svolta inaspettata: quando tornerà davvero la serie di Apple dal creatore di Breaking Bad?

Pubblicazione: 08 aprile alle 13:00

Dopo il successo della prima stagione, Pluribus torna al centro dell’attenzione con nuovi aggiornamenti sulla seconda stagione che riaccendono l’interesse dei fan. La serie sci-fi creata da Vince Gilligan per Apple TV+ si è imposta come uno dei titoli più visti della piattaforma, chiudendo il primo ciclo narrativo con un finale sospeso che ha lasciato il pubblico in attesa di risposte. Ora arrivano segnali concreti sul futuro della produzione, anche se i tempi non saranno brevi.

Secondo le ultime informazioni condivise da Karolina Wydra, interprete di Zosia, le riprese di Pluribus 2 sono attualmente previste per iniziare nel corso dell’autunno., sottolineando il forte legame creato dal cast durante la prima stagione. Questo aggiornamento conferma che la macchina produttiva si sta lentamente rimettendo in moto, anche se non esiste ancora una data ufficiale di inizio lavorazione precisa.

La stessa produzione aveva già chiarito un punto fondamentale: la serie non seguirà un modello annuale. Vince Gilligan ha infatti ribadito che Pluribus richiede tempi di sviluppo più lunghi rispetto alle classiche serie TV, anche per la complessità della storia e la costruzione del suo universo narrativo. Questo significa che tra una stagione e l’altra potrebbero passare anche diversi anni, con una possibile finestra di uscita che si spinge fino al 2027, considerando anche la programmazione tradizionale della serie.

Una scena da Pluribus fonte: Apple tv+

Il finale della prima stagione ha lasciato aperti numerosi interrogativi. Carol Sturka, interpretata da Rhea Seehorn, si trova in una situazione sempre più estrema dopo aver portato a casa un ordigno atomico, mentre il mondo è dominato dalla mente collettiva generata dal virus alieno. La narrazione si concentra sul conflitto tra individui immuni e infetti, con il sistema del “nodo collettivo” che continua a evolversi in modo imprevedibile.

Al centro della storia resta anche il mistero del virus stesso, nato da un segnale alieno codificato in una sequenza di RNA e trasformato in un agente capace di alterare la percezione emotiva dell’umanità., creando una struttura mentale condivisa che agisce come un unico organismo. Carol, unica protagonista chiaramente resistente a questo effetto, rappresenta l’anomalia che potrebbe ribaltare il sistema.

Il suo ruolo diventa sempre più cruciale anche per via della connessione indiretta con la mente collettiva: i suoi stati emotivi sembrano influenzare gli infetti, generando reazioni anomale e potenzialmente pericolose. Questo elemento apre scenari narrativi importanti per la seconda stagione, che potrebbe esplorare il confine tra controllo, resistenza e utilizzo del sistema stesso come arma. In attesa dell’inizio delle riprese, Pluribus 2 si presenta quindi come uno dei ritorni più attesi del panorama seriale Apple TV+, con una storia ancora piena di misteri, un universo narrativo in espansione e una produzione che punta chiaramente alla qualità più che alla rapidità.