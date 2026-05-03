La nuova serie horror con il 100% di voti positivi su Rotten Tomatoes è approdata su Apple TV+

Pubblicazione: 03 maggio alle 14:00

Su Apple TV+ è appena arrivata una serie che la critica ha accolto con un'unanimità rarissima, il tipo che sui siti di aggregazione di recensioni si misura con una cifra tonda e difficile da credere: 100% su Rotten Tomatoes, con 36 recensioni calcolate al momento del lancio. Si chiama Widow's Bay, è una horror-comedy di 10 episodi che ha debuttato il 29 aprile 2026 con i primi due episodi, e in meno di 24 ore si è piazzata al quarto posto nelle classifiche di visione globale della piattaforma. È già uno dei titoli più discussi della stagione primaverile dello streaming, e le ragioni sono solide: il nome dietro la serie, il cast, il tono e un posizionamento che risponde esattamente a un bisogno che il pubblico stava cercando da mesi.

La creatura: Katie Dippold, da Parks and Recreation all'horror

Widow's Bay è creata, scritta e prodotta da Katie Dippold, sceneggiatrice nota soprattutto per il suo lungo lavoro su Parks and Recreation, la comedy di NBC che ha lasciato un segno preciso nell'immaginario televisivo americano degli anni 2010. Dippold porta in questa serie una sensibilità comica ben riconoscibile, ma la applica a un contesto radicalmente diverso: un'isola della Nuova Inghilterra con una storia sinistra, una comunità superstiziosa convinta di vivere sotto una maledizione, e un protagonista razionalista che non vuole sentire ragioni.

La trama: un sindaco contro una maledizione

Alla regia e come produttore esecutivo c'è, nome che nel mondo delle serie di qualità porta con sé aspettative altissime. Murai ha diretto alcune delle sequenze più visivamente originali degli ultimi anni, lavorando sudi Donald Glover, uno degli show televisivi più premiati dell'ultimo decennio, e poi su, la rivisitazione Amazon con Donald Glover e Maya Erskine. La combinazione tra la scrittura di Dippold e la regia di Murai produce esattamente quello che la critica ha sottolineato nelle prime recensioni: un oggetto difficile da classificare, che fa ridere e spaventa con la stessa naturalezza, e che costruisce un'atmosfera visiva coerente dall'inizio alla fine.

Il protagonista è il sindaco Tom Loftis, interpretato da Matthew Rhys, il gallese già protagonista di The Americans, per cui ha vinto l'Emmy come miglior attore in una serie drammatica nel 2018. Loftis è un padre single, pragmatico, razionale, allergico per temperamento alle leggende e alle superstizioni. Governa Widow's Bay, una piccola isola della Nuova Inghilterra, e quando i residenti gli portano le solite storie sul presunto sortilegio che grava sulla comunità, la sua reazione non è di scetticismo gentile ma di fastidio attivo. La sua idea è fare esattamente l'opposto di quello che vorrebbero i suoi concittadini: trasformare la leggenda della maledizione in un'attrazione turistica, costruire intorno alla paura un'economia.

Al suo fianco c'è Patricia, interpretata da Kate O'Flynn (già vista in My Lady Jane), personaggio che funziona come contrappeso alla razionalità di Tom, portando dentro la storia una prospettiva più aperta all'inspiegabile. Il cast è completato da Stephen Root di Barry, Kevin Carroll di Snowfall e una serie di altri nomi che contribuiscono a costruire la comunità dell'isola con la profondità che il format da dieci episodi permette.

Una scena di Widow's Bay su Apple TV+, la serie horror-comedy creata da Katie Dippold di Parks and Recreation. ©MoviestillDB

Cosa dicono i critici: Stephen King e Severance come riferimenti

Le recensioni uscite con il debutto della serie disegnano un quadro preciso del tono e delle ambizioni di Widow's Bay. Screen Rant l'ha paragonata a una collezione di storie di fantasmi della Nuova Inghilterra in stile Stephen King, con ogni tropo horror presente e al suo posto ma usato in modo intelligente. Collider l'ha definita "la serie più audace e più strana su Apple TV+", sottolineando il coraggio di un formato che non si accontenta di giocare su un solo registro. Il confronto più ricorrente, però, riguarda la capacità di Widow's Bay di riempire il vuoto lasciato da Severance, la serie Apple che aveva dominato le classifiche con la sua seconda stagione chiusasi nel marzo del 2025: stessa piattaforma, stesso tipo di pubblico esigente, stessa tendenza a costruire una mitologia propria che spinge lo spettatore a tornare ogni settimana per capire cosa sta succedendo davvero.

Il formato settimanale e la finestra di uscita

La scelta di distribuire Widow's Bay con un episodio a settimana, invece dell'uscita integrale tipica di Netflix, è una decisione che Dippold ha difeso esplicitamente durante la campagna promozionale. La showrunner ha spiegato di aver scritto la serie con una struttura chiusa, pensata per funzionare come un racconto completo, ma con una costruzione episodica che guadagna dal ritmo settimanale: ogni puntata lascia qualcosa in sospeso, genera discussione online, e tiene viva l'attenzione per tutta la durata della stagione. I nuovi episodi escono ogni mercoledì fino al 17 giugno 2026, con la stagione che si conclude in quel momento, salvo decisioni su un eventuale rinnovo che Apple non ha ancora comunicato. Dippold ha dichiarato di avere idee per una seconda stagione, ma di aver scritto la prima in modo che funzioni perfettamente anche da sola.

Perché vale la pena vederla subito

Il 100% su Rotten Tomatoes è un numero destinato a muoversi con l'arrivo di nuove recensioni, ma il segnale che manda è preciso: non c'è un critico che abbia trovato qualcosa di fondamentalmente sbagliato in questa serie nelle prime ore di vita. In un momento in cui la horror-comedy è un genere difficilissimo da centrare, perché richiede che le battute non sgonfino la tensione e che la paura non neutralizzi il ritmo comico, Widow's Bay sembra aver trovato l'equilibrio che pochissime serie riescono a mantenere. Per chi aveva amato Severance e cercava qualcosa con la stessa capacità di costruire un mondo che sfida le aspettative, questa è la risposta.