Hank Azaria ha rivelato di avere qualche rimorso per aver interpretato Apu nella serie animata I Simpson con un accento indiano troppo stereotipizzato.

L’attore ha raccontato al podcast Code Switch che “aveva paura” ad apparire nel documentario del 2017 intitolato The Trouble With Apu, in cui il comico indiano Harry Kondabolu ha criticato i problemi della rappresentazione del personaggio.

Azaria ha sottolineato:

Ero davvero spaventato. Non so se mi sarei sentito al sicuro nell’avere quella conversazione in privato, figurarsi davanti alle telecamere mentre stavano registrando.

Hank ha quindi aggiunto:

Sono grato per il fatto che Hari abbia insistito, mi abbia trascinato e coinvolto in questa conversazione.

L’attore ha poi dichiarato che si è sentito in imbarazzo guardando il documentario, rendendosi conto che è stata “una goccia nell’oceano” rispetto a quello che ha affrontato Kondabolu:

Attaverso la mia interpretazione di Apu e ciò che ho creato nel messaggio dato da Hollywood… Ho aiutato a creare uno stereotipo piuttosto emarginato e che rende meno umani.

Hank Azaria ha inoltre ammesso che non si era reso conto di quante persone avessero dei problemi con Apu fino a quando ha visto il documentario:

Si tratta di un simbolo di una dinamica più ampia. Guardando il documentario ho pensato: ‘Oh, ammiro tutti questi performer. Un personaggio che ho interpretato… Li ho penalizzati? Ho causato loro dolore? Ho in modo attivo reso il loro percorso più difficile?’. Fa schifo.

Che ne pensate del fatto che Hank Azaria provi rimorso per aver interpretato Apu in I Simpson?

Fonte: Deadline