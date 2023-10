Il 5 novembre, sugli schermi americani di Fox, andrà in onfa La paura fa novanta XXXIV, il consueto appuntamento ispirato a Halloween della serie animata I Simpson, di cui sono state diffuse nuove immagini e un messaggio di Telespalla Bob.

Durante l’evento ci sarà infatti spazio per una parodia del film Il silenzio degli innocenti con Lisa Simpson nella parte di Clarice Starling e Telespalla Bob in quella ispirata a Hannibal Lecter.

In attesa della messa in onda, proprio Telespalla Bob ha inviato un messaggio in cui chiede perdono per la mancanza di cultura che contraddistingue, per la trentaquattresima volta, la serie I Simpson. La missiva prosegue sottolineando:

Se vi degnerete di brevemente abbassarvi a quel livello, assisterete a tre racconti di presunto terrore e presunta suspense, sui pericoli di una nuova pericolosa tecnologia, una catastrofica pandemia globale, e un macabro mistero legato a un omicidio che segna il ritorno delle mie scarpe di una taglia troppo grande nel mondo dei Simpson. Ma siate gentili, cortesi autori, quando valuterete la mia performance. Siate consapevoli che ho fatto il meglio con il materiale che mi era stato dato.

Il messaggio si conclude con un P.S. in cui si dichiara “Muori, Bart, Muori”.

Nel nuovo episodio speciale di Halloween, Bart viene trasformato in un NFT e Marge deve lottare per salvarlo; Lisa si rivolge a un omicida legato al suo passato; e una pandemia trasforma gli abitanti di Springfield in un gruppo di persone pigre e che bevono la birra.

Ecco le immagini:

