La puntata della stagione 35 della serie animata I Simpson andata in onda sugli schermi americani domenica, McMansion & Wife, affronta il fatto che Homer non sia più mostrato mentre strangola Bart.

Il momento era una presenza quasi fissa in passato, ma da qualche anno, dalla stagione numero 32, non è più stato mostrato.

Nel nuovo episodio si vedono ora i Simpson mentre accolgono una nuova famiglia nel quartiere. Uno dei nuovi personaggi stringe quindi la mano di Homer e si complimenta per la forza della presa.

Homer scherza quindi con sua moglie Marge dichiarando che tutte le volte che ha strangolato il figlio Bart hanno avuto degli effetti positivi. Il capofamiglia smorza subito la preoccupazione dei nuovi arrivati dichiarato:

Stavo solo scherzando. Non lo faccio più. I tempi sono cambiati.

La serie ha quindi risposto a un dubbio che i fan avevano espresso più volte sui social negli ultimi anni, chiedendosi perché gli autori avessero eliminato quel momento dallo show.

