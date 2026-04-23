Beverly Hills 90210 ritorna a Milano (in un modo che non ti aspetti): scopri come fare un tuffo nel passato

Pubblicazione: 23 aprile alle 19:20

Un gruppo di ragazzi, una città iconica, storie che hanno segnato un'epoca. Beverly Hills, 90210 non è stata solo una serie tv: è stata un fenomeno culturale che ha influenzato moda, linguaggio e immaginario collettivo di un'intera generazione. E ora, a distanza di decenni, quell'universo californiano fatto di amori adolescenziali, dilemmi esistenziali e outfit indimenticabili torna a vivere nel cuore di Milano.



Sky e NOW portano nel capoluogo lombardo un'esperienza immersiva dedicata al teen drama per eccellenza, trasformando un normale tram cittadino in una macchina del tempo pronta a riportare i passeggeri direttamente negli anni '90. L'appuntamento è per sabato 25 e domenica 26 aprile, quando il centro di Milano si tingerà delle atmosfere soleggiate e nostalgiche di Beverly Hills.



Il tram speciale partirà da Piazza Castello 2 e attraverserà il centro cittadino con corse continue dalle 11.00 alle 20.00 in entrambe le giornate. Non si tratta di un semplice mezzo di trasporto tematizzato: è un viaggio sensoriale che ricrea l'estetica, i suoni e le emozioni di quella California anni '90 che ha fatto sognare milioni di spettatori in tutto il mondo.

A bordo, l'esperienza si fa concreta e coinvolgente. I passeggeri potranno ordinare drink personalizzati ispirati al Peach Pit, il leggendario diner che nella serie rappresentava il cuore pulsante della vita sociale dei protagonisti. Quel locale dove Brandon lavorava dietro al bancone e dove si consumavano confidenze, litigi e riconciliazioni diventa realtà, e trasforma il tram in un angolo di California trapiantato sul selciato milanese.



Ma non finisce qui. L'allestimento prevede diverse photo opportunity pensate per immortalare le vibes californiane dell'epoca, con scenografie e dettagli che richiamano i momenti più iconici della serie. I fan potranno ritrovare i loro personaggi più amati attraverso installazioni dedicate e, fino a esaurimento scorte, portare a casa gadget esclusivi a tema che renderanno l'esperienza ancora più memorabile.



L'iniziativa non è solo un omaggio nostalgico a un cult degli anni '90, ma anche un invito a schierarsi nuovamente nelle storiche rivalità che hanno diviso generazioni di fan. Eri team Brenda o team Kelly? Preferivi Brandon o Dylan? Queste domande, apparentemente futili, hanno accompagnato per anni le conversazioni tra appassionati, diventando parte integrante dell'identità culturale di chi è cresciuto con la serie.

Per salire a bordo del tram dei ricordi è necessario prenotare il proprio slot attraverso il sito dedicato ungironeglianninovanta.com. L'operazione è gratuita ma i posti sono limitati, considerando la capienza del mezzo e la durata delle singole esperienze.



L'evento milanese si inserisce in una più ampia operazione di rilancio di Beverly Hills, 90210 sulla piattaforma Sky e in streaming su NOW. Per la prima volta dopo 25 anni, tutte le stagioni della serie sono disponibili integralmente in un'inedita versione rimasterizzata in HD. Un restauro che permette di riscoprire la qualità visiva della produzione originale, rendendo l'esperienza di visione più moderna senza tradire l'autenticità dell'opera.