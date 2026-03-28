Se ami American Psycho questa nuova serie ti farà gelare il sangue (ed è dello stesso autore)

Pubblicazione: 28 marzo alle 19:40

Un nuovo progetto televisivo sta già facendo parlare di sé tra gli appassionati di storie oscure e disturbanti. Se hai amato l’atmosfera glaciale e psicologica di American Psycho, potresti trovare qualcosa di ancora più inquietante nella nuova serie The Shards. Ambientata tra adolescenti ricchi, musica anni ’80 e segreti nascosti, questa storia promette di mescolare thriller, horror e dramma in modo sorprendente. Non è il classico racconto di formazione: qui la crescita si intreccia con la paura e la violenza. E soprattutto, dietro tutto, c’è la firma dello stesso autore.

La nuova serie nasce dall’adattamento del, autore già diventato celebre per aver scritto American Psycho. In questo caso, però, il punto di vista cambia: non più un adulto immerso nel cinismo della società, ma un adolescente che vive un periodo cruciale della sua vita. La storia è infattidello stesso Ellis durante il suo ultimo anno di liceo in una scuola esclusiva.

Il racconto si sviluppa come un vero e proprio coming-of-age, ma con una svolta inquietante. Tra feste, eccessi e musica new wave, il protagonista e il suo gruppo di amici iniziano a percepire che qualcosa non va. L’arrivo di un nuovo studente, misterioso e affascinante, coincide con una serie di omicidi brutali legati a un serial killer noto come “The Trawler”. Questo elemento trasforma la serie in un thriller psicologico, dove il confine tra paranoia e realtà diventa sempre più sottile.

Una scena iconica da American Psycho fonte: Filmauro

A rendere il progetto ancora più interessante è la presenza di Ryan Murphy come showrunner, figura già nota per aver creato serie di grande impatto visivo e narrativo. Insieme ai produttori e allo stesso Ellis, Murphy punta a costruire una storia fortemente legata all’atmosfera: non solo trama, ma anche musica, costumi e stile anni ’80 diventano parte fondamentale dell’esperienza. Il risultato richiama il fascino estetico di film come American Gigolo, con una forte attenzione al mood e alle emozioni.

Il cast è composto principalmente da giovani attori, tra cui Kaia Gerber, Igby Rigney, Homer Gere e Graham Campbell. Questa scelta rafforza il senso di autenticità e. Dal punto di vista narrativo, ciò che rende The Shards particolarmente interessante per chi ha amato American Psycho è il modo in cui esplora la mente dei personaggi. Se il film con Patrick Bateman mostrava il lato oscuro dell’ambizione e del successo,In entrambi i casi, però, emerge una visione critica della società e dei suoi eccessi.

Infine, è importante sapere che la serie arriverà su FX nel corso dell’estate, anche se non è stata ancora annunciata una data precisa. Le aspettative sono alte, perché il progetto unisce un autore cult, un regista esperto e una storia capace di mescolare generi diversi. Può essere un ottimo esempio di come una stessa voce narrativa possa evolversi, passando da un thriller adulto come American Psycho a un racconto adolescenziale altrettanto inquietante ma ancora più stratificato.