I Simpson sono famosi per la capacità di predire il futuro e ora online è riemersa una scena della serie che sembra anticipare il video con protagonista il cantante Bad Bunny che è diventato virale negli ultimi giorni.

Nel filmato l’artista è stato immortalato mentre afferra un cellulare di una sua fan che si era avvicinata troppo senza chiedere il suo permesso, lanciandolo poi in acqua.

In una puntata della serie I Simpson appare proprio Bad Bunny che cerca di aiutare Homer a riconquistare Marge e, a un certo punto, prende il suo cellulare, lo lancia per terra e lo rompe.

La situazione, ovviamente, è molto diversa, tuttavia online la somiglianza tra i due momenti non è passata inosservata.

Dopo le tante critiche al suo gesto, alcuni giorni fa, Bad Bunny aveva dichiarato:

Le persone che vengono da me per salutarmi, dirmi qualcosa, o semplicemente incontrarmi, avranno sempre la mia attenzione e il mio rispetto. Quelli che vengono da me per mettermi un fott**o telefono in faccia, lo considererò per quello che è, una mancanza di rispetto e tratterò la situazione per quello che è.