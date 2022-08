Potremo rivedere presto il Bloodsport di Idris Elba, che ha debuttato in The Suicide Squad di James Gunn, in un futuro progetto DC.

In un’intervista con il giornalista di Fandango e Rotten Tomatoes Erik Davis per promuovere il suo prossimo thriller Beast, Elba ha rivelato di avere una cosa davvero importante in cantiere per la DC in questo momento, un progetto non ancora annunciato.

A maggio, un criptico James Gunn ha lasciato intendere su Twitter che Bloodsport sarebbe tornato. Il regista di Guardiani della Galassia sta scrivendo e dirigerà tutti gli episodi della seconda stagione di Peacemaker – attualmente in lavorazione per HBO Max – e sta sviluppando diversi progetti per la DC, incluso lo spinoff Suicide Squad con Viola Davis nei panni di Amanda Waller.

Rivedremo Elba in uno di questi progetti? Vi terremo aggiornati sulle pagine di BadTaste per tutte le novità.

