Il film The Batman ha portato allo sviluppo della serie spinoff dedicato alla storia del Pinguino e Colin Farrell ha parlato di nuovo del progetto, condividendo il proprio entusiasmo.

L’attore, intervistato da Variety, ha dichiarato:

L’unica cosa di cui avevo un’idea era che non ero riuscito a esplorare il personaggio quanto avrei voluto. Perché c’era tutto questo lavoro straordinario compiuto dai makeup artist Mike Marino e Mike Fontaine e dal loro team, e ho pensato che fosse solo la punta dell’iceberg, scusate la battuta, che stessimo facendo le sei o sette scene che abbiamo girato per il film. Ero grato per averle, ma ne volevo di più.

Attualmente i produttori della serie, realizzata per HBO Max, non hanno svelato i dettagli del progetto o della possibile trama.

Nel cast delle puntate ci sarà inoltre Cristin Milioti nella parte di Sofia Falcone. Craig Zobel dovrebbe essere coinvolto come regista del progetto e Lauren LeFranc come showrunner.

Vi ricordiamo che The Batman è uscito al cinema lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

Che ne pensate delle nuove dichiarazioni di Colin Farrell sulla serie dedicata al Pinguino, personaggio al centro di The Batman? Lasciate un commento!

Fonte: Variety