Warner Bros ha rinnovato il suo accordo con la casa di produzione 6h & Idaho di Matt Reeves, svelando inoltre che la produzione della serie spinoff di The Batman dedicata alla storia del Pinguino sta per iniziare.

Il regista ha trovato un accordo, della durata di alcuni anni, con Warner Bros Television Group, guidato da Channing Dungey, che permetterà quindi di continuare il percorso che porterà sugli schermi la storia con al centro il villain interpretato da Colin Farrell nel film con sar Robert Pattinson.

Reeves collaborerà con Michael De Luca e Pamela Abdy, co-CEO di Warner Bros Pictures Group.

Channing Dungey di Warner Bros Television Group ha dichiarato:

Matt è una delle menti con più immaginazione e creative nel settore. Non vediamo l’ora di continuare la nostra partnership con il meraviglioso team di 6th & Idaho e di espandere il mondo che Matt ha creato in modo così artistico con il film di The Batman tramite la nostra prossima serie Il Pinguino.