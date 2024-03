David Benioff e D.B. Weiss hanno parlato dei progetti riguardanti l’eventuale stagione 2 della serie Il problema dei 3 corpi spiegando che affronteranno passo dopo passo l’eventuale adattamento dei romanzi successivi della saga creata da Liu Cixin.

In un’intervista rilasciata a Collider, Weiss ha spiegato:

Per la stagione 2, abbiamo più di un’idea vaga. Siamo più avanti con il progetto rispetto alle prime fasi dell’ideazione. Da lì in poi, più le cose diventano lontane, più è confusa la tua visione. Ma lì, nel terzo romanzo, ci sono così tanti punti di riferimento sorprendenti, in termini di scene, situazione ed eventi, che possiamo vedere abbastanza chiaramente, che conosciamo, non siamo totalmente sicuri del modo in cui i personaggi arriveranno in quella situazione, ma sappiamo che devono arrivarci.