Benedict Wong, intervistato da ComicBook, ha parlato di come si avvicina ai ruoli come quello interpretato in Il problema dei 3 corpi.

Da Shi è infatti uno dei personaggi tratti dai romanzi di Liu Cixin e l’attore ha sottolineato:

Sapete cosa? Mantengo la situazione davvero semplice. Scopro semplicemente cosa sono le azioni al centro di questa scena e penso che tutti gli altri costruiscano il mondo che ti circonda. E poi quello è come vediamo il potere che hanno, Da Shi e Wade, e le organizzazioni e il fatto che all’interno di una cerchia possano semplicemente avere un esercito a loro disposizione. Quello è il mio approccio.

La sinossi della serie Il problema dei tre corpi

La fatidica decisione di una giovane donna nella Cina degli anni ’60 riecheggia attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere un gruppo di geniali scienziati nel presente. Quando le leggi della natura si dipanano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, un gruppo di brillanti scienziati unisce le forze con un risoluto detective per affrontare la più grande minaccia nella storia dell’umanità.

Nel cast del progetto ci saranno John Bradley, Liam Cunningham, Benedict Wong, Jovan Adepo, Tsai Chin, Eliza Gonzalez, Jess Hong, Marlo Kelly, Alex Sharp, Sea Shimooka, Zine Tseng, e Saamer Usamani.

Alla regia è stato impegnato Derek Tsang, conosciuto per aver diretto Better Days, opera che ha vinto ben otto premi agli Hong Kong Film Award. Tra i progetti diretti dal regista ci sono anche Soulmate, Good Take!, Lacuna e Lover’s Discourse.

Il filmmaker sarà inoltre uno dei produttori esecutivi insieme a Bernadette Caulfield, Rian Johnson, Ram Bergman, Nena Rodrigue, Plan B Entertainment, Rosamund Pike e Robie Uniackeare.

