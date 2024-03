Attenzione: l'articolo contiene spoiler

David Benioff e D.B. Weiss hanno parlato della morte inaspettata che avviene nella prima stagione della serie Il problema dei tre corpi, il progetto Netflix tratto dai romanzi di Liu Cixin.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla serie.

Nel terzo episodio dello show si assiste infatti alla morte di Jack Rooney, interpretato da John Bradley. Weiss e Benioff hanno scherzato dichiarando:

Così soddisfacente! Abbiamo aspettato così a lungo.

Benioff ha sottolineato:

Ci è piaciuto così tanto quel momento che abbiamo continuato a fare delle riprese aggiuntive del momento in cui viene accoltellato. L’abbiamo girato tre volte.

Weiss ha proseguito:

L’abbiamo pugnalato tre volte al collo, più e più volte. Guardate la scena in slow motion.

Bradley, commentando la sua uscita di scena, ha invece aggiunto:

Penso che l’aspetto intelligente della situazione sia legato al giocare con le aspettative delle persone legate al loro precedente lavoro. Il pubblico sa che non sono stato ucciso in Game of Thrones, quindi pensano che non verrò ucciso nemmeno qui. E il fatto che accada così presto e in circostanze così violente e brutali, penso che sorprenda realmente le persone; hanno sempre girato le scene di morte davvero bene e penso sia lusinghiero essere fatto uscire di scena in quel modo.

Nella prima stagione anche Mike

Evans, interpretato da Jonathan Pryce, perde la vita, mentre l’unico membro del cast di Game of Thrones che riesce a sopravvivere è Liam Cunningham, che ha la parte di Thomas Wade. L’attore ha svelato che la sua sopravvivenza non è stata oggetto di discussione tra ex colleghi, ricordando:

Per i nerd, sono l’unico personaggio in Game of Thrones che ha combattuto in tutte e quattro le battaglie… E non mi avete mai visto uccidere qualcuno. Quello è probabilmente il motivo per cui sono sopravvissuto.

Che ne pensate della morte di di Jack nella prima stagione della serie Il problema dei 3 corpi?

