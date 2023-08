Si avvicina l’uscita de Il problema dei 3 corpi su Netflix: la serie di David Benioff e D.B. Weiss basata sulla trilogia di romanzi di Liu Cixin, in sviluppo da molti anni, arriverà a gennaio su Netflix, e nell’attesa uno dei protagonisti ha rotto finalmente il silenzio sul progetto.

Parliamo di Liam Cunningham, che insieme a John Bradley è uno degli attori della saga di Game of Thrones coinvolti nella serie. Cunningham interpreta Thomas Wade, e a proposito del suo ruolo ha detto questo a Variety:

È una persona straordinaria. È passato molto tempo da quando ho interpretato qualcosa di simile a questo personaggio. Suppongo che l’ironia sia che ciò che [Benioff e Weiss] volevano che facessi in questa serie non somiglia affatto a ciò che volevano che facessi in “Il Trono di Spade”. [Davos] era visto come una sorta di delicata bussola morale nella serie – non è così per Wade. Sarà un po’ uno shock per le persone che pensano che io interpreto un solo tipo di personaggio, diciamo così? Wade è un po’ un problema, direi. Ed è coinvolto nell’intelligence. È molto concentrato sulla fisica teorica e sull’entanglement quantistico e su tutti i tipi di ricerche scientifiche. Tuttavia, quelle persone che incontriamo all’inizio dello show… entrano nel cerchio degli affari di Mr. Wade, e sicuramente non sono scientifiche!