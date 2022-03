stanno lavorando all’adattamento della trilogia letteraria sci-fiche, secondo i suoi realizzatori, ha dei punti in comune con

I romanzi scritti da Cixin Liu, composti anche da The dark forest e Death’s End, raccontano quello che accade quando l’umanità entra in contatto con gli alieni dopo che un progetto militare segreto sulla Terra invia dei segnali nello spazio. La storia è ambientata durante la Rivoluzione Culturale cinese.

Weiss, intervistato da Entertainment Weekly, ha infatti dichiarato:

È davvero diverso da Game of Thrones , ma nella stessa zona in generale. È come uno show di fantascienza che è dipinto in una tela davvero ampia per quanto riguarda lo spazio e il tempo. Ha moltissimi effetti visivi come aveva Thrones ed entusiama in molti modi come Thrones , e non affronta altre situazioni in molti modi.

Il produttore, che ha spiegato anche la scelta di non essere coinvolto nei progetti spinoff della saga di George R.R. Martin, ha sottolineato i benefici di occuparsi di storie fantasy e sci-fi:

Se stai affrontando la realtà è molto più facile fare qualcosa di sbagliato. Nessuno può realmente dire ‘Beh, non funzionano così le cose a Westeros’ perché non esiste Westeros. Ma se qualcuno si comporta in modo diverso da quanto fanno le persone in un’università, in un liceo o in un ufficio, allora sembra falso a tutti. In un certo senso ci sono molti meno posti dove nascondersi al liceo. Se qualcosa non sta funzionando non puoi dire che degli strani effetti visivi giganteschi arriveranno in cinque minuti e cancelleranno il loro ricordo di quella scena, la spazzeranno via con draghi, demoni e alieni. Queste creazioni gigantesche, orribili, meravigliose e artificiali non sono lì a salvarti.