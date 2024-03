Davif Benioff e D.B. Weiss hanno creato la serie Il problema dei 3 corpi adattando i romanzi scritti da Liu Cixin insieme al produttore Alexander Woo, già nel team di True Blood, che ha parlato delle difficoltà affrontate.

Penso che un adattamento sia sempre una cosa complicata e insidiosa. Adattarlo in un film o in uno show porta sempre a perdere qualcosa in qualche modo. Quindi penso che la cosa più importante sia realmente mantenere l’essenza del libro, il messaggio essenziale. Puoi cambiare molto i personaggi e l’ambientazione, ma penso che il messaggio principale e l’essenza della storia sia qualcosa che devi mantenere. E penso che David, Dan e Alexander abbiano fatto un lavoro grandioso nel farlo.

Sea Shimooka, interprete di Sophon, ha invece detto che si è cercato di raccontare la storia nel migliore dei modi e, personalmente, si è un po’ ispirata al personaggio raccontato tra le pagine, pur cercando di trovare personalmente la sua voce.

Devo provare empatia per il personaggio e devo trovare quell’empatia. Non importa il modo. Ho interpretato alcuni personaggi che hanno fatto delle cose davvero terribili e devo trovare empatia e un motivo per cui lo facciano. Quello è stato facile con Ye Wenjie, la scrittura era così buona. Era quasi impossibile non poter immergersi nella storia perché quando le parole sono sulla pagina, ti rende facile la vita. Dan, David e Alex sono i miei eroi.