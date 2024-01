Dopo essere stata acclamata sempre di più di stagione in stagione, Il trono di spade ha ricevuto un po’ meno attestati di stima con la settima e, soprattutto, ottava stagione. Sono difatti quelle che più di tutte hanno, probabilmente, accusato il colpo di dover essere realizzate senza avere un libro scritto da George R.R. Martin alla base (un problema che ancora non si avvertiva così tanto con la sesta).

Considerato che Il trono di spade, a prescindere da come sia stata accolta la stagione finale, ha comunque fatto la storia della TV, David Benioff e D.B. Weiss – creatori della celebre serie targata HBO – hanno inevitabilmente parlato delle polemiche, anche molto aggressive, nate intorno alla stagione 8 in un profilo che l’Hollywood Reporter ha dedicato loro in occasione degli impegni stampa per Il problema dei tre corpi (GUARDA IL TRAILER) curata proprio da questo duo.

Benioff: Speri sempre che tutti amino ciò che fai e sarebbe stato fantastico se il 100% delle persone l’avesse apprezzato, ma non andata così. Puoi rimanere così invischiato e bloccato dall’opinione pubblica che potresti finire a trascorrere tutta la tua vita a cercare su Google persone che la pensano in un certo modo o nell’altro. Weiss: Anche i feedback estremamente positivi ti fanno sentire strano, con i denti digrignati e in tensione. C’è una sorta di droga nel feedback e non appena abbiamo fatto una disintossicazione improvvisa – l’ultima volta che ho cercato il mio nome su Google è stato nel 2013 – il livello di stress nella nostra vita è sceso di circa il 50 percento da un giorno all’altro. C’è una decenza sottostante che caratterizza le discussioni faccia a faccia fra le persone. Mentre c’è qualcosa che accade nella transizione dall’interazione umana a quella online che spinge le cose in una direzione specificamente aggressiva.

FONTE: The Hollywood Reporter