David Benioff e DB Weiss sono stati parecchio impegnati nella promozione stampa della loro nuova serie prodotta da Netflix, Il problema dei tre corpi, e nel corso dei vari incontri con i media, sono inevitabilmente finiti per parlare anche di un tema ancora caldissimo, nonostante gli anni e l’acqua passata sotto ai ponti: la stagione finale de Il trono di spade, la serie HBO tratta dalla saga di George R. R. Martin.

I due, che già a metà gennaio ne avevano discusso specie in riferimento alle discussioni che si sono generate online al tempo della messa in onda (ECCO I DETTAGLI), hanno aggiunto delle altre considerazioni sulla faccenda ospiti dell’Happy Sad Confused podcast.

Come noto, dalla sesta stagione in poi de Il trono di spade, David Benioff e DB Weiss hanno dovuto lavorare senza poter attingere direttamente dai libri di Martin visto che lo scrittore sta notoriamente procedendo a rilento con la versione letteraria della saga.

Ciò ha avuto delle notevoli ripercussioni narrative sullo show fino ad arrivare all’ottava e ultima stagione e al bagaglio di polemiche e critiche che ne sono conseguite.

I due ex showrunner spiegano spiegano che non erano riusciti a prevedere pienamente gli effetti potenzialmente “divisivi” del finale di stagione anche “per colpa” dei feedback positivi di HBO, feedback che li hanno come “tenuti all’oscuro” su quello che poteva poi essere l’opinione effettiva del pubblico.

Benioff: Penso che in qualche modo sapessimo che sarebbe stato un finale controverso, ma speravamo che fosse l’accoglienza fosse un po’ più equilibrata. Speravamo in una migliore proporzione di… Sicuramente non volevamo che ci fosse così tanto odio. Eravamo preparati solo per parte di esso.

Weiss: Suppongo che non avessi realmente tenuto conto degli effetti della rete. Gli effetti online possono aiutare lo spettacolo quando lavorano a tuo favore come un ciclo di feedback positivo… ma è ipocrita amare questo elemento quando sta andando a favore nella tua direzione e decidere che è la fine del mondo se poi va in quella opposta. Ma sì, penso che forse quella fosse la parte di cui non avevamo realmente tenuto conto, sapendo che alcune persone lo avrebbero apprezzato e altre no.