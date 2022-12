Indiana Jones: James Mangold fa chiarezza sul coinvolgimento di Harrison Ford nella serie spinoff

James Mangold è intervenuto su Twitter per dare ai fan un aggiornamento sulla serie spin-off della saga di Indiana Jones in fase di sviluppo per Disney+. A un fan che voleva sapere se Harrison Ford o Phoebe Waller-Bridge saranno coinvolti relativi al progetto per il piccolo schermo, Mangold ha semplicemente risposto che “nessuno dei due” farà parte del cast.

Il regista di Indiana Jones e la Ruota del Destino ha però aggiunto: Non spetta a me rivelare più di quello che ho scritto, attualmente. Mi dispiace!

Secondo alcune indiscrezioni, lo show sarebbe stato ideato come prequel del film I predatori dell’arca perduta e al centro della trama potrebbe esserci il padre di Marion, Abner Ravenwood, che è stato il mentore di Henry Jones Jr. e, successivamente, nonno di Mutt, personaggio affidato sul grande schermo a Shia LaBeouf.

Per ora la Lucasfilm non ha ancora rivelato i dettagli ufficiali del progetto ideato come spinoff dei film di Indiana Jones e bisognerà forse attendere la promozione di Indiana Jones 5, il film in arrivo nelle sale nel giugno 2023, per scoprire qualche nuovo dettaglio della serie.

Fonte: Twitter