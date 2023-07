James Mangold ha diretto il film Indiana Jones e il Quadrante del Destino e ha svelato nel podcast condotto da Josh Horowitz di aver avuto l’opportunità di scoprire qualche dettaglio della serie spinoff della saga, il cui sviluppo sembra sia stato poi interrotto.

Il regista, durante la sua partecipazione a Happy, Sad, Confused, ha spiegato:

Ho dato un’occhiata a quello che stavano sviluppando per quella serie, ma penso fosse puramente ipotetico per quanto riguarda la possibilità che quello show venisse realizzato.

Mangold ha quindi sottolineato:

Ma non aveva nulla a che fare con Indiana Jones. Era ambientato in quel mondo, ma non era…

Il filmmaker non ha aggiunto ulteriori dettagli, confermando tuttavia le indiscrezioni che erano emerse online riguardanti una storia in cui l’iconico archeologo non era coinvolto direttamente.

Il progetto sembra fosse stato ideato come prequel del film I Predatori Dell’Arca Perduta e avesse al centro della trama Abner Ravenwood, l’archeologo che è stato un mentore per Indiana.

Il personaggio viene nominato più volte nei film con star Harrison Ford, ma non è mai apparso sul grande schermo o in altri progetti legati alla saga. Il padre di Marion è inoltre stato il mentore di Henry Jones Jr durante i suoi studi ed è, ovviamente, il nonno di Mutt, il personaggio interpretato nei film da Shia LaBeouf.

Che ne pensate delle dichiarazioni di James Mangold sulla potenziale serie spinoff di Indiana Jones?

Fonte: ComicBook