Indiana Jones: Ke Huy Quan accetterebbe uno spin-off su Short Round

Ke Huy Quan, che questa notte ha vito un Golden Globe per Everything Everywhere All At Once, vorrebbe riprendere il ruolo di Short Round di Indiana Jones e il tempio maledetto in un eventuale spin-off.

Ospite del podcast Happy Sad Confused, l’attore ha dichiarato che tornerebbe a interpretare Short Round in uno spin-off, se Disney e Lucas film lo volessero:

Prima di tutto, adoro il personaggio di Short Round, è fantastico. È divertente, è coraggioso, salva le chiappe a Indy, e se la Disney o la Lucasfilm verranno mai da me dicendo: ‘Vogliamo fare uno spin-off di Short Round’, io ci sarò. Amo così tanto quel personaggio e ho amato così tanto quell’esperienza e sarebbe semplicemente incredibile rivisitare quel personaggio molti anni dopo. Non ho idea di cosa farebbe. Ma poiché ammira così tanto Indy, non mi stupirei se finisse per fare l’archeologo.

Il prossimo film di Indiana Jones, intitolato Indiana Jones e la Ruota del Destino sarà in sala dal 30 giugno.

Fonte: Comic Book