Indiana Jones: svelato il personaggio che sarà protagonista della serie?

Pochi giorni fa è stato svelato che è in fase di sviluppo una nuova serie per Disney+ ispirata alle avventure di Indiana Jones e il giornalista Jeff Sneider sembra abbia avuto delle indiscrezioni sul personaggio protagonista della storia.

Durante un episodio del podcast The Hot Mic, infatti, il reporter ha dichiarato:

Ho sentito dire che la serie di Indiana Jones sarà un prequel del film I predatori dell’arca perduta con al centro il padre di Marion. Mi è stato detto che sarà lui il protagonista della serie.

Il personaggio di Abner Ravenwood viene nominato più volte nei film con star Harrison Ford, ma non è mai apparso sul grande schermo o in altri progetti legati alla saga. Il padre di Marion è inoltre stato il mentore di Henry Jones Jr durante i suoi studi ed è, ovviamente, il nonno di Mutt, il personaggio interpretato nei film da Shia LaBeouf.

Per ora la Lucasfilm non ha ancora rivelato i dettagli ufficiali del progetto e bisognerà forse attendere la promozione di Indiana Jones 5, il film in arrivo nelle sale nel giugno 2023, per scoprire qualche nuovo dettaglio del progetto.

Che ne pensate del possibile protagonista della serie di Indiana Jones? Lasciate un commento!

Fonte: The Hot Mic