Un nuovo libro, intitolato MCU: The Reign of Marvel Studios (scritto da Joanna Robinson, Dave Gonzales e Gavin Edwards), svela i retroscena e i problemi della realizzazione della serie Inhumans, un progetto realizzato per ABC che si è rivelato un vero flop.

La serie aveva come protagonista Anson Mount nel ruolo di Black Bolt, Iwan Rheon in quello di Maximus, Serinda Swan che era Medusa, Isabelle Cornish nella parte della principessa Crystal, Ken Leung ed Eme Ikwuakor nei panni di Karnak e Gorgon.

Gli Inumani della Marvel avrebbero dovuto inizialmente debuttare in un film distribuito nelle sale nel luglio 2019 e che avrebbe dovuto concludere la Fase 3 del MCU. Tra le pagine si spiega che Kevin Feige non era mai stato soddisfatto dallo script del film, decidendo di rimuovere il progetto da quelli in fase di sviluppo nel 2016. Marvel Entertainment ha quindi affidato a Jeph Loeb, che si occupava dei progetti televisivi, di sviluppare una serie tv sui personaggi. Due mesi dopo gli Inumani hanno fatto la loro prima apparizione in Agents of S.H.I.E.L.D..

Nel novembre 2016 il network ABC ha quindi annunciato una stagione da otto episodi in collaborazione con IMAX. Nelle sale cinematografiche sono poi stati proiettati i primi due episodi, ottenendo un’accoglienza negativa dal punto di vista delle recensioni e degli incassi.

Il budget limitato aveva costretto gli autori a modificare i poteri dei protagonisti: Medusa non poteva manipolare mentalmente i capelli utilizzandoli come appendici supplementari, il cane Lockjaw veniva mostrato ferito e incapace di teletrasportarsi per limitare le location all’isola di Oahu nelle Hawaii e gli effetti speciali non avevano convinto gli spettatori. La serie è stata quindi cancellata, portando uno dei protagonisti a dichiarare: “Almeno ho potuto fare una gita alle isole Hawaii”.

I vertici dei Marvel Studios, pur di evitare che gli spettatori si ricordassero del flop della serie Inhumans, hanno successivamente imposto agli sceneggiatori di non far girare alcuna scena alle Hawaii.

L’insuccesso dello show non ha però impedito ad Anson Mount di riprendere il ruolo di Black Bolt, in una versione alternativa con un costume rispettoso del look mostrato nei fumetti, nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dopo aver ricevuto una telefonata da parte di Kevin Feige che gli aveva chiesto di realizzare il cameo.

