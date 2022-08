AMC ha condiviso un nuovo teaser dell’attesa serie Intervista col vampiro, questa volta dedicato a Claudia, la ragazzina vampira.

Nel breve video condiviso su Twitter si può vedere la protagonista interpretata da Bailey Bass attaccare una delle sue vittime, nonostante i tentativi di fermarla.

Put aside whatever you're doin' and kill. #InterviewWithTheVampire pic.twitter.com/l5zYad2P4Q — Interview with the Vampire (@Immortal_AMC) August 23, 2022

L’attrice, parlando del suo personaggio, ha spiegato:

Oserei dire che è estremamente complessa, ma questo rende il lavoro divertente. Volevo la sfida. Volevo poter giocare con le tante emozioni che prova perché è bloccata in questo corpo da quattordicenne, il suo cervello non si sviluppa mai. Quindi è costantemente alle prese con le emozioni e sente tutto in modo così profondo. Poter leggere questo script incredibile e immergersi nelle situazioni che deve affrontare è stato realmente divertente.

La serie tratta dall’opera di Anne Rice debutterà il 2 ottobre e andrà in onda alle 10 di sera su AMC negli Stati Uniti, mentre al momento non sappiamo ancora dove andrà in onda in Italia).

A dirigere i primi due episodi Alan Taylor, regista di Mad Men, Game of Thrones, I Soprano.

Nel cast della serie che riporta sugli schermi la storia, dopo il film con Tom Cruise e Brad Pitt, ci saranno Sam Reid nella parte di Lestat de Lioncourt, Jacob Anderson in quella di Louis de Pointe du Lac, Bailey Bass nei panni di Claudia, la vampira bambina e Eric Bogosian che interpreta il giornalista Daniel Molloy. Proprio Molloy racconta la storia d’amore, sangue e rincorsa dell’immortalità dei tre vampiri. Fuggendo dalle limitazioni della vita da uomo di colore nella New Orleans dei primi del novecento, Louis non resiste alla tentazione della fuga con Lestat, unendosi a lui come suo compagno vampiro. Ma i nuovi poteri di Louis hanno un prezzo molto violento, e l’arrivo della vampira bambina Claudia innesca un percorso di vendetta ed espiazione che durerà decenni.

