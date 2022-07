AMC ha condiviso una nuova foto promozionale della serie Intervista col vampiro in arrivo in autunno, pur non rivelando il volto di Lestat.

L’immagine condivisa online mostra il look del protagonista, situato dietro un cancello, dando solo qualche indizio riguardante l’approccio scelto per il personaggio interpretato da Sam Reid nella serie tratta dai romanzi di Anne Rice che è apparso brevemente nei teaser diffusi negli ultimi mesi.

Ecco la foto:

Nel cast della serie che riporterà con un approccio contemporaneo sugli schermi il romanzo di Anne Rice, dopo l’omonimo film con star Tom Cruise e Brad Pitt, ci saranno Sam Reid nella parte di Lestat de Lioncourt, Jacob Anderson in quella di Louis de Pointe du Lac, Eric Bogosian che interpreta il giornalista Daniel Molloy, e Bailey Bass nei panni di Claudia, la vampira bambina.

Fonte: ScreenRant